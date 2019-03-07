Bilim ve Sanat Eğitim Forumu Bilsef 2019 Başladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Forumu (BİLSEF) 2019 başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında, 250 gencin etkinlikte bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilgili, "Türkiye'nin artık gençlerin önünü açacak ve onlara gereken değeri sağlayacak potansiyeli vardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu forumda da amacımız öğrencilerimizin öz güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeleri ve akranlarıyla iş birliği içerisinde ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı olmalarına, bunlara çözüm üretmelerine katkı sağlamalarıdır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de gençlerin yalnızca ulusal değil, küresel meselelere de duyarlı olmaları, bu meselelere çözüm üretecek ufukları bulunmasının taşıdığı öneme dikkati çekti.

Türkiye'de ilk defa Samsun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından lise öğrencilerinin bir araya getirildiği forumda bilim, sanat, eğitim, teknoloji, ekonomi, tarih ve dış ilişkiler ve sosyal politikalar komitelerinde belirlenen konular, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak.

Programa, resmi ve özel okullara devam eden 220 lise öğrencisi ile 30 danışman öğretmen olmak üzere 250 katılımcı yer alıyor.

10 Mart'a kadar devam edecek forum, genel kurul ve sertifika töreni ile son bulacak.

Kaynak: AA