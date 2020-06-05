Bilim Kurulu Üyesinden Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması
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Bilim Kurulu Üyesinden Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Bilim Kurul Üyesi Prof. Alpay Azap, hafta sonu 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesinden Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması
05.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:51

Bilim Kurul Üyesi Prof. Alpay Azap, hafta sonu 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Azap, sokağa çıkma yasağı neden ilan edildi sorusuna cevap verdi. İşte Bilim Kurulu Üyesinden sokağa çıkma yasağı açıklaması.

Prof. Alpay Azap'dan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Bilim Kurul Üyesi Prof. Alpay Azap Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, Azap sokağa çıkma yasağı hakkında "İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var." cümlelerine yer verdi.

Prof. Alpay Azap açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık. İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

4 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 167.410 oldu. Toplam can kaybı ise 4.630'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 602, toplam entübe hasta sayısının ise 265 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 131.778 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.209.583 olduğu paylaşıldı.

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/FCfAwU9Q0Y

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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