Bilim Kurulu Üyesinden "Düğün Salonları Ne Zaman Açılacak" Sorusuna Yanıt Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonların açılış tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı ancak düğünlerin nasıl olacağı belli gibi.

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonların açılış tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı ancak düğünlerin nasıl olacağı belli gibi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Açık havada düğün yapılabilir." diyor.

Düğünler Nasıl Yapılacak?

1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeni normal hayat başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte düğün mevsimi de geldi. "Düğün salonları ne zaman açılacak?", "Düğünler ne zaman başlayacak?" en çok sorulan soruların başında geliyor ancak düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarının çok yakında açılması bekleniyor. Peki, düğünler artık nasıl olacak? Bilim Kurulu üyelerinden Tevfik Özlü'ye geleneksel düğünler son bulacak. Kapalı mekanlarda, kalabalıkla sosyal mesafeyi korumak zor olacağından düğünler açık alanda yapılacak.

Özlü, "Düğünler belediyelerin ayırdığı belli yerlerde yapılabilir veya düğün organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerdeki ilgili yeni formatlar geliştirebilir" değerlendirmesinde bulundu ve "Çiftler, düğünün nasıl olacağı, girişte çıkışta, düğün sırasında, tebrik sırasında, hediyeleşme, takı gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gelecek misafirlere davetiye ile bilgilendirme yapabilir. Bu şekilde kalabalık önlenebilir. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak, hijyene dikkat ederek açık hava düğün yapılabilir." şeklinde konuştu.

Düğünler Ne Zaman Başlayacak?

Düğünümüzü ne zaman, nasıl yapabiliriz? https://t.co/ppGxlvsH5p via @YouTube pic.twitter.com/8jhAY30vA7

— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 31, 2020

Düğün Salonları Ne Zaman Açılacak?

Özlü, düğün salonlarının açılma tarihine ilişkin olarak da "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz."