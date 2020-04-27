Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün yayınlanan tablonun ardından son durumla ilgili fikirlerini paylaştı. Yaz aylarına salgından kurtularak girme ihtimalimiz olduğunu belirten Özlü, "Sakın gevşemeyin" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan'da açıklanan Koronavirüs verilerinin ardından "Yaza Covid-19'suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan'da Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 20 gündür en düşük yeni vaka sayısının görülmesinin ardından son verileri Twitter hesabından yorumladı. İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı: "Mor salkımlar açtı. Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam." TÜRKİYE'DE SON DURUM Türkiye'de koronavirüs salgınında 26 Nisan itibariyle 898.742 kişiye test yapıldı, 110.130 kişinin sonuçları pozitif çıktı. 110.130 kişiden 2.805'i hayatını kaybederken 29.140 iyileşerek taburcu edildi. Yoğun bakımda ise 1.776 hasta bulunuyor.