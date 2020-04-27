Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün yayınlanan tablonun ardından son durumla ilgili fikirlerini paylaştı. Yaz aylarına salgından kurtularak girme ihtimalimiz olduğunu belirten Özlü, "Sakın gevşemeyin" dedi.

27.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:19
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan'da açıklanan Koronavirüs verilerinin ardından "Yaza Covid-19'suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan'da Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 20 gündür en düşük yeni vaka sayısının görülmesinin ardından son verileri Twitter hesabından yorumladı.

İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Mor salkımlar açtı. Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de koronavirüs salgınında 26 Nisan itibariyle 898.742 kişiye test yapıldı, 110.130 kişinin sonuçları pozitif çıktı. 110.130 kişiden 2.805'i hayatını kaybederken 29.140 iyileşerek taburcu edildi. Yoğun bakımda ise 1.776 hasta bulunuyor.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
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Haber Yorumları (1)
DR: lütfen 65 yaş üstü insanlarımıza hava alma ve güneş alma hakkı tanıyalım. örneğin saat 10. 00-13. 00 saatleri arasında normalde sokağa çıkanlara kısıtlama getirilip 65 yaş üstü maske ile ve sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıkabilsin. beden ve ruh sağlığı açısından buna ihtiyaçları var
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