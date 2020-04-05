Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haber
Koronavirüs, Ateş Kara, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

05.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:56
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Prof. Dr. Kara, açıklamasında "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan 10 Mart'ta ülkemize sıçrayan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 23 bin 934'e yükselirken, yaşanan can kaybı da 501'e ulaştı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

Haberin Videosu:

Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

İlgili Haberler

Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
ATMACA: koca dünya bulamadi Türkiye buldu vay be yersen
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haber
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haber
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Kadir Aydar Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Guido Senia Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Polis Wuhan Avrupa
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 16:00:17. #1.14#
title