Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu üyeleri para alıyor" iddialarına tepki gösterdi. Koca, "Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almamaktadır, tamamen gönüllülüğe esasen bu hizmeti yapmaktadırlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu üyeleri para alıyor" iddialarıyla ilgili "Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almıyor. Gönüllük esasına dayanarak bunu yürütüyor. Bu Bilim Kurulu Hıfzıssıhha Kanunu içinde sağlık şurası söz konusu fakat süreçte sağlık şurası kaldırıldı. Olmayan sağlık şurasının bilim kurulu olur mu? Atama söz konusu olabilir mi? Sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Biz önerilerimizi yapıcı yapalım. Mücadelemiz Koronavirüs'le olsun. Sağlık sistemimizle ve sağlık ordumuzla gurur duyalım." dedi.