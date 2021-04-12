Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?

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Artan vaka ve vefat sayıları sonrası milyonların gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu'na toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantı öncesinde kendisine yöneltilen "Ramazan'da ne olacak?" sorusuna yanıt verirken, "Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı, herkese görev düşüyor. Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Vaka ve vefat sayılarının rekor kırması, korona salgını nedeniyle yaşanan kabusu başka bir boyuta taşıdı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte uygulanan korona kısıtlamalarının artırılması, bu şekilde salgının kontrol altına alınabilmesi gündeme geldi.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Yeni kararlar yarın gerçekleşecek Kabine toplantısında alınacak. Ancak, Kabine'nin netleştireceği her karar, öncesinde bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak kurul, Kabine'ye tavsiye kararlarını sunacak.

"RAMAZAN'I FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Milyonların gözü art arda bu iki toplantıya çevrilmişken, Sabah'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca Ramazan ayı önlemlerini paylaştı. Koca; "Ramazan'da ne olacak?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı: "Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak. Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı... Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım."