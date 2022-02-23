Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ertelendi mi, neden ertelendi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, ne zamana ertelendi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde bugün gerçekleştirilmesi beklenen ve maskelerle ilgili önemli bir haberin verileceği belirtilen Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart Salı gününe ertelendi. Bunun akabinde vatandaşlar, Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu neden ertelendi? merak etti. Detaylara haberimizden bakabilirsiniz.

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasına rağmen önceki günlerde açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında önemli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmeleri 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklayacağını belirtilmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada, merakla beklenen toplantının 1 Mart salı gününe ertelendiği belirtildi. Bakanlık'ın açıklamasında, " 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

KORONA VAKA ARTIŞI HIZ KESTİ

Türkiye'de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Aktif vaka sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. 850 bin sınırına dayanan aktif vaka bir hafta içinde 750 binin altına geriledi. Testlerin pozitif çıkma oranı da uzun bir aradan sonra yüzde 16 seviyesine düştü. Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir'in Türkiye'de üretimine hız verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart 2022 Salı günü yapılacaktır.

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