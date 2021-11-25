Bilim insanlarını bile hayrete düşüren zombi balık! Vücudunun yarısı olmadan avlanmayı sürdürdü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
İspanyol bilim adamı Mario Lebrato, Hint okyanusunda çalışma yaptığı sırada vücudunun yarısı olmadan avlanan köpek balığının görüntüsünü kaydetti. Lebrato, bu görüntü için "İnanılmaz" değerlendirmesini yaptı.
Hint okyanusunda araştırma yapan İspanyol bilim insanı Mario Lebrato tarafından ilginç görüntüler paylaşıldı. Lebrato'nun paylaştığı görüntülerde, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam eden bir köpek balığı yer alıyor.
"ZOMBİ" İSMİNİ TAKTILAR
Lebrato'nun kaydettiği köpek balığına "Zombi" ismini taktılar. Bu görüntüleri değerlendiren Lebrato, köpek balığının saldırıya uğramasına rağmen avlanmaya devam etmesini ve vücudunun yarısı olmadan yaşamasını "İnanılmaz" olarak değerlendirdi.
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