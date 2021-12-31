Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Utah Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından dünya tarihini değiştirecek bir keşif gerçekleştirildi. Bilim insanları, magmada 4,5 milyar yıl önce dünya ile çarpışan bir gezegene ait kalıntılar buldu. Birçok bilim insanının acil olarak göreve çağrıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları, çığır açacak bir keşfe imza attı. Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın ortasında yer alan magmayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda dünya tarihine bile etki edecek derecede kalıntılara rastladı.

Bilim insanları, Dünya'nın ortasında tam 4,5 milyar yıl önce, Mars tarzı bir gezegenle çarpışmadan kaldığı tahmin edilen kalıntılar buldu. Bu kalıntılar, Dünya'nın meydana gelme süreciyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Araştırmacılar, söz konusu çarpışmanın sıradan bir çarpışma olmadığını ve dünyanın aldığı darbe sonucunda sıcaklık değerlerinde dahi değişimler meydana geldiğini ifade etti.

Bu olayın ardından üniversite bünyesindeki birçok akademisyenin, izinlerinin iptal edilerek göreve çağrıldığı belirtildi. Araştırmacılar, büyük keşfin detaylandırılması için yoğun çalışma içine girdi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha net açıklamalar yapılacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Mezar soyguncusunun özgürlük talebine ret

Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Mezar soyguncusunun özgürlük talebine ret

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
HALİS ER:Dünyanın yaşı 8010 1000 yıl kadar daha öncesi yok yalanlarla kandırmayın milleti Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
Bahattin bakkal :Google Earth den görülen okyanus yarıkları Mariana çukuru ve Geoid yapıda olması ipuçları olabilir sanki Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title