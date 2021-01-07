Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde daha hızlı döndüğünü belirledi. Yapılan çalışmaya göre, Dünya son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor ve bu yüzden bir gün artık 24 saatten daha kısa sürede tamamlanıyor.

LiveScience'ta yer alan habere göre, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü ortaya çıkarıldı.

EN KISA GÜN OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Aynı habere göre, bu 1960'lı yılların sonlarından itibaren kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana saptanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

SANİYE DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

NTV'nin haberine göre, bu keşif sonrası ortaya çıkan artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0,5 saniye daha kısa sürmesi nedeniyle saniyelerin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.

BİLİM İNSANLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Bu çok ufak bir fark olarak görülse de özellikle uydular ve iletişim ekipmanları Ay, Güneş ve diğer yıldızların konumlarına bakılarak belirleniyor ve Güneş zamanı ile hizalanan gerçek zamana dayanıyor. Bu nedenle milisaniyelik farklar bile bilim insanları için oldukça önemli.