Bilgisayar Oyunlarından Uyarlanan Film ve Diziler
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Bilgisayar Oyunlarından Uyarlanan Film ve Diziler

Bilgisayar Oyunlarından Uyarlanan Film ve Diziler
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Bilgisayar oyunların insanların saatlerin ve günlüleri harcadığı aktive. Bu yazımızda size bilgisayar oyunlarından uyarlanan dizi ve filmleri derledik.

Bilgisayar oyunların insanların saatlerin ve günlüleri harcadığı aktive. Bu yazımızda size bilgisayar oyunlarından uyarlanan dizi ve filmleri derledik. Keyifli okumalar

Tekken

Bu oyunun benim için özel bir anlamı var. Ps1 olduğu ilkokul çağımda oynadığım ilk dövüş oyunu olma özelliğini taşıyor.

O yüzden filmi ayrı bir duygusal bir havada izledim.  İlki 1994 yılında çıkan oyunun 7.serisi 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Film, Tekken turnuvasına giren sokak dövüşü yapan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Ölümcül Deney Serisi

Meşhur oyundan uyarlanan film 1 değil tam 6 film serisinden ulaşıyor. Filmde günümüzle benzer olarak virüsle uğraşı konu alıyor.  Umberalla adlı şirket gizli deneyler yapmaktadır. T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Çalışanlar bir anda zombiye dönüşmeye başlar. Virüsü durdurmak isteyen bir ekip hem zombilerle hem yapay zekayla ile uğraşacaktır.

Hitman

Öldürmek için eğitilen ajan 47 bir katil ordusuyla karşı karşıyadır.

Filmde ilginç bir ayrıntı ise bir kısmı İstanbul'da geçiyor.

Max Payne

Eşi ve çocuğu öldürülen Max Payne cinayetlerin peşine düşer. Max intikam duygusuyla karanlıkla savaşır.

Need of Speed

Ünlü yarış oyunundan uyarlanan film babası ölen bir gencin tüm borçlarını ödemek için otomobil yarışlarını katılmasını konu alıyor. Bir gün beklemediği kişiden büyük bir teklif alır.

Warcraft

Warcraft iki dünya arasında ki savaşı anlatıyor. Orkların ülkesi yok olmuştur bu yüzden  Azeroth krallığının eteklerine gelirler. İki ırkta halkı ve ülkeleri için savaşa girererler.

Assassin's Creed

Kült olan oyun dünyada milyonlarca oyuncuyu içine çekmişti.

Callum Lynch isimli bir suçlu, idam edilmek yerine öyle gibi gösterilip Abstergo tarafından kaçırılır. Atalarının anısını canlandırması için kendisi Animus adlı bir makineye bağlanmıştır. Abstergo'nun amacı ise Callum Lynch'in atası Aguilar'ın anılarını kullanarak kalıntıları elde etmektedir.

THE WITCHER

Netflix'te yayınlanan dizinin  yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, yeni bir çocuğu olacaktır. Bu çocuk dengeyi değiştirecektir.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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