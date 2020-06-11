Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri'nde yüz yüze eğitimler başladı
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Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri'nde yüz yüze eğitimler başladı

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri, yüz yüze eğitimlere başladı.

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri'nde yüz yüze eğitimler başladı
11.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:43

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri, yüz yüze eğitimlere başladı.

1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci kapsamında üç aya yakın bir sürenin sonuna kapılarını yeniden açan Gençlik Merkezleri ve Bilgi evlerinde gençler ve çocuklar eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde online sınavlar ile öğrencilere destek olan Eyüpsultan Belediyesi, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve 27 - 28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS (AYT - TYT) sınavı öncesi yüz yüze eğitimler ile öğrencileri sınavlara hazırlayacak.

8.sınıf öğrencileri 20 Haziran'da olacak LGS (Liselere Geçiş Sınavı) için tüm Bilgi Evlerinde 2 hafta boyunca Çarşamba ve Cuma günleri sınava hazırlık dersleri ve rehberlik hizmetleri alacak. 27 - 28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS (AYT - TYT) sınavına hazırlanan öğrenciler için ise tüm gençlik merkezlerinde 3 hafta boyunca Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sınava hazırlık kursları ve rehberlik hizmetleri verilecek. Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri'ne gelen öğrencilerin girişte tek tek ateşleri ölçülürken, sınıflarda ise sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıralara oturup, maskelerini takarak dersleri dinlediler.

"Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum"

Yeşilpınar Bilgi Evi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden ve sınav öncesi başarılar dileyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrencilerle öğretmenler arasındaki özlemin sona erdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle önümüzdeki LGS ve üniversite sınavlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerle öğretmenler arasında bir hasret dönemi yaşandı. Hasret dönemini atlatıp, sınavlara yoğun bir şekilde hazılanacaklar. Ben heyecanlarını gördüm, ama stres onlardan korksun. İnşallah sınavları iyi geçecektir. Bilgi Evlerimizde ve Gençlik Merkezlerimizde bütün kuralllara uyuyoruz. Zaten gençler bizden daha çok kurallara uyuyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. " - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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