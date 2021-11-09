Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, yeni aşkıyla magazin gündemine oturdu. Uzun bir süredir kameralardan uzak duran Bilge Öztürk'ün yeni aşkının kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede olduğu öğrenildi. Yeni aşkla magazin gündeminde konuşulan Bilge Öztürk merak konusu oldu. Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk nereli, mesleği ne? soruları internette aratılmaya başlandı.

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilge Öztürk, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. (43 yaşında) Bilge Öztürk avukat ve milli sporcudur. Yaptığı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka'da yaşıyor ve açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan'la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

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