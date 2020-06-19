Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı
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Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı

Bursa'da bir kişi, bileklerini kestikten sonra 4. kattan atlamaya kalkıştı.

19.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:27

Bursa'da bir kişi, bileklerini kestikten sonra 4. kattan atlamaya kalkıştı.

Olay, Çiftehavuzlar Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik meseleleri olduğu iddia edilen S.Ç. (31), akşam saatlerde eşi ile kavga etti. S.Ç., daha sonra binanın kapısının önüne indi ve bileklerini kesti. Bir süre sonra oturdukları binanın 4. katında bulunan dairelerinin balkonuna çıkan S.Ç. buradan kendini atmaya çalıştı. Olay yerine gelen ağabeyi ve polis ekipleri tarafından genç adam ikna edildi. Binanın balkonuna çıkan ağabeyi, kan kaybından bayılan S.Ç.'ye müdahale edilmesi için mahalle sakinlerinden ve ekiplerden yardım istedi. Binadan indirilen S.Ç. olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı

Kaynak: İHA

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