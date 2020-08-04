Adana'da bileklerini kesen şahsa, itfaiye ekipleri pencereden girerek müdahale etti Kırşehir'de evinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Şahsın, psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Kırşehir'de yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.K., evine kendini kilitleyerek bileklerini kesti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri eve girerek şahsı kurtardı.

BİLEKLERİNİ KESTİ

Kırşehir'in Kaman ilçesi Gaffar Mahallesinde meydana gelen bir evde intihar girişimi son anda önlendi. Psikolojik sorunları olan C.K bileklerini kesti ama mahalle sakinlerinin ihbarı ile apartmana gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.

C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA