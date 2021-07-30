Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Gülümbe Köyü'nde bir işyerinde çalıştığı, jandarmanın sabotaj üzerinde durmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Prens Harry Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:34:34. #1.15#

title