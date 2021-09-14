Bilecik'te okul servisleri denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servisleri denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servisleri denetlendi.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebiyle Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan yerlerde okul servisleri denetlendi. Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerimizin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla jandarma asayiş ve trafik timlerince okul servislerine denetimlerin devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Ece Üner Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te okul servisleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:00:04. #1.17#