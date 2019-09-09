Bilecik'te öğrenciye iş, işverene çalışan fırsatı

09.09.2019 13:10

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrencilerin 4 ay süreyle özel iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışmasına imkan tanıyan '3+1 İş yeri Uygulaması' için işveren talepleri toplanmaya devam ediyor.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, konu ile ilgili yapığı açıklamada, öğrencileri iş hayatına hazırlayan, işverenlerin ise çalışan ihtiyaçlarına cevap veren uygulama kapsamında, 200 öğrencinin eğitim gördükleri alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerine yerleştirileceğini ifade etti. Taş, "4 ay (16 hafta) sürecek uygulamada, haftanın 5 günü 8'er saat çalışacak öğrencilere, iş yerleri tarafından asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak şartıyla aylık maaş verilecek ve bu ücretin 3'te 1'lik kısmı devlet katkısı olarak firmalara iade edilecek. Öğrencilerin sigorta primleri üniversite tarafından ödenecek. Çalışma süresi sonrası iş yerleri için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmayan uygulamadan faydalanmak isteyen iş yerlerinin 'firma.bilecik.edu.tr' adresine kayıt olmaları ve 13 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar taleplerini sisteme girmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA