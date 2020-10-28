Bilecik'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
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Bilecik'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

28.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:18
Bilecik'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Bilecik'te, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Bilecik'te, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Programda, İl Müftüsü Ali Erhun vaaz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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