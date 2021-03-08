Bilecik'te jandarma ekipleri trafiği havadan denetledi
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Bilecik'te jandarma ekipleri trafiği havadan denetledi

08.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:50
Bilecik'te jandarma ekipleri trafiği havadan denetledi

Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler 296 aracı kontrol ederek, trafik kural ihlalinde bulunan 4 aracın sürücülerine 3 bin 182 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, 1 araç trafikten menedildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak" hissini üst düzeyde tutulabilmesi için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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