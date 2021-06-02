Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü
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Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü

Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valiliği, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldığını bildirdi.

Bilecik Valiliği, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıya Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sorumlusu Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerindeki tam kapanma döneminden sonra vaka oranlarında yaşanan düşüşün il adına sevindirici olduğunu belirtti.

Son 1 haftada yaşanan artışa işaret eden Şentürk şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan 'temizlik, maske ve mesafe' kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallara azami dikkat edelim. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını bir an önce olsun. İlimizde son bir haftadaki artışta aile içi bulaşın yüksek etkisi gözlenmekte. Hemşerilerimizden, aile içi toplantılara ve ev ziyaretlerinde bir araya gelmeme konusunda, tedbirli olunması hususunda daha duyarlı olmalarını arzu ediyoruz.

31 Mayıs 2021 tarihli Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yapılmasına müsaade edilen nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğün merasimlerinde düğün sahipleri ve işletmelerin 'Kovid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanan kurallara riayet etmeleri, kapalı alanlarda da kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması şeklinde planlama yapılmasını, açık alanda yapılan düğün merasimlerinde ise davetliler arasında kişi başı asgari 4 metrekare mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz."

Vali Şentürk, kademeli normalleşme sürecinde rehavete düşmeden, temkin ve tedbiri elden bırakmadan, hep birlikte gösterilecek azami dikkat sayesinde vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kalıcı eski normallere hızla dönülebileceğini sözlerine ekledi.

Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü
Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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