Bilecik'te "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" oyunu sahnelendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Metristepe Kültür Merkezi'nde, oyuncu Ömer Burak Ünal'ın iş bulamayan bir gencin yaşadığı ruhsal durumlarını ve bireyin yaşadığı maceraların nerelere evrilebileceğini seyirciye aktardığı oyun, tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü.
Oyunun ardından Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, oyuncu Ünal ve ekibine plaket ve çiçek verdi.