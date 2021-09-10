Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada - Haberler
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Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada

BİLECİK'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 3 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.

BİLECİK'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 3 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.

Beşiktaş Mahallesi'ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi.


Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada - Haberler
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