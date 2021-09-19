Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Haberler
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Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bilecik'te "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Bilecik'te "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan dernek başkanı Durak, gaziliğin alınıp satılabilen ya da başkasına devredilebilen bir unvan olmadığını söyledi.

Durak, gaziliğin ömür boyu taşınılacak olan çok kıymetli bir manevi değer olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Haberler
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