Bilecik CHP İl Başkanı Yaşar: Cezasını en ağır şekilde çekmelidir

CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Süreci takip ettiklerini ifade eden Yaşar, "Her kim ki rüşvete, yolsuzluğa bulaşmışsa özellikle devam eden bu soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun cezasını en ağır şekilde çekmelidir" dedi.

Bilecik'te geçen hafta perşembe günü müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz, rüşvetin ve yolsuzluğun partisi olmaz' sözlerini hatırlatan Yaşar, suçu işleyenin en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, "Her kim ki rüşvete, yolsuzluğa bulaşmışsa, özellikle devam eden bu soruşturmanın ucu kime dokunursa, dokunsun cezasını en ağır şekilde çekmelidir. Tüm partililerimizin de düşüncesi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.