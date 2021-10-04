Bilal Sonses - Bülbüller Güllere sözleri! 'Bülbüller Güllere' şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses - Bülbüller Güllere şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLAL SONSES - BÜLBÜLLER GÜLLERE ŞARKI SÖZLERİ

Sana öyle hasretim ki, sözlerim yetmez

Eğer sana kavuşmazsam, gözyaşım denmez

Eller bilmez kıymetini, ben gibi sevmez

Yenildim sevdana, yenildim bi' çare

Sensiz yüzüm gülmez

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Bülbüller güllere, gündüzler geceye

Nasıl muhtaç ise muhtacım öylece

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İhtiyacım var

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Ecel olsa beni senden ayıramaz ki

İki canı bir bedenden koparamaz ki

Senden başka kimse beni anlayamaz ki

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Yaşayamam ki

BİLAL SONSES - BÜLBÜLLER GÜLLERE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının söz ve müziği Şerif Kayran'a aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz, Müzik: Şerif Kayran

Piano: Davut Samet Sarıhan

Gitar: Metehan Köseoğlu

Mix, Mastering: Buğra Kunt

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