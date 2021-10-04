Bilal Sonses - Bülbüller Güllere sözleri! 'Bülbüller Güllere' şarkı sözleri nelerdir?
Bilal Sonses'in yeni şarkısı Bülbüller Güllere 1 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Bülbüller Güllere sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Bilal Sonses - Bülbüller Güllere şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİLAL SONSES - BÜLBÜLLER GÜLLERE ŞARKI SÖZLERİ
Sana öyle hasretim ki, sözlerim yetmez
Eğer sana kavuşmazsam, gözyaşım denmez
Eller bilmez kıymetini, ben gibi sevmez
Yenildim sevdana, yenildim bi' çare
Sensiz yüzüm gülmez
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Bülbüller güllere, gündüzler geceye
Nasıl muhtaç ise muhtacım öylece
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İhtiyacım var
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Ecel olsa beni senden ayıramaz ki
İki canı bir bedenden koparamaz ki
Senden başka kimse beni anlayamaz ki
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Yaşayamam ki
BİLAL SONSES - BÜLBÜLLER GÜLLERE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkının söz ve müziği Şerif Kayran'a aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz, Müzik: Şerif Kayran
Piano: Davut Samet Sarıhan
Gitar: Metehan Köseoğlu
Mix, Mastering: Buğra Kunt