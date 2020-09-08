Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
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Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu paylaştı. Ekinci paylaşımında, "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek, var mı daha iyisi.? Daha iyisi varsa gösterin" diyerek meydan okudu.

08.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:19

Geçtiğimiz günlerde yemek fotoğrafı paylaşanlara tepki gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımla yine gündem olmayı başardı.

"RESMEN GÖRGÜSÜZLÜK"

Tuğba Ekinci, "Her anınızı paylaşıyorsunuz tamam ama şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil. Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yiyemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun, yeter!" demiş ve bu paylaşımından tam 4 saat sonra yediği mangal etini paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek

"BÜ ÜLKEYE DAHA İYİSİ GELMEYECEK"

43 yaşındaki şarkıcı, şimdi de bikinisiyle ayna karşısına geçti ve yaza veda videosu çekti. Tuğba Ekinci, paylaşımında "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek, var mı daha iyisi? Daha iyisi varsa gösterin" diyerek meydan okudu.

ADRİANA LİMA'YA MEYDAN OKUMUŞTU

Daha önce de bikinili fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya meydan okumuş ve kalçasını göstermişti.

Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Haber Yorumları (3)
YUSUF: acaba kendini ne zannediyo???
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VATANDAŞ: Abla amacın ne
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METİN: ne kadar basit ve yalaksın be kadın tüh sana bence senin gibisi yani ahlaksızı bi daha gelmiycek cıbıl cıbıldak dolaşıyosun burda milliyetçilik taslıyorsun önce adam gibi adablı dolaş açmışsın oranı buranı artistlik yapıyorsun hadi canım hadi naşşş seni ben ciddiye almıyorum utan utan
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