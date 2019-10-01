01.10.2019 13:30

Bitlis Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin (BİKA) yıl sonu meclis toplantısı yapıldı.

İl Kültür Müdürlüğünde Bitlis Belediyesi ve BİKA Birlik Başkanı Nesrullah Tanğlay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 bütçesi, BİKA Personel Hizmetleri Ltd. Şti. yönetim kurulu başkanının belirlenmesi, birlik başkanı, birlik meclisi ve birlik encümen üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi ve düzenli depolama tesisine alınan atıkların ücret tarifesinin belirlenmesi konuları görüşüldü.

BİKA Birlik Müdürü Cesim Gözeten, birliğin çalışma esasları, yapılan çalışmalar, birliğin amaçları ve hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, BİKA meclis üyeleri ile birlik personeli katıldı.

Kaynak: AA