Bigadiç'te Süt Kampanyası Devam Ediyor

Bigadiç Belediyesi 'Süt İç Sağlıklı Kal' sloganı ile 15 Temmuz Demokrasi parkta vatandaşlara süt ikramında bulundu. Başkan Avcu, ayrıca ilçede görev yapan muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi parkında yapılan süt dağıtımına vatandaşlar yoğun İlgi gösterdi. Bigadiç Belediyesinin çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yetişip sağlıklı bir hayat sürmeleri ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için bu kampanyayı düzenlediği belirtildi. Bigadiç Belediyesi tarafından her ayın son perşembe günün düzenlenen kampanya ile sütün vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu ve süt tüketimini arttırmak hedefleniyor. Belediye Başkanı İsmail Avcu ve protokol üyeleri ilçe pazarını dolaşarak satış yapan esnafa hayırlı işler dileyerek, alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet ettiler.

"Başkan Avcu, Muhtarlar ile bir araya geldi"

Pazar yeri ziyareti sonrası Başkan İsmail Avcu, ilçede bulunan muhtarlar ile bir araya geldi.

Başkan Avcu, Uğur Mumcu Parkı çok amaçlı toplantı salonunda muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Değerli mesai arkadaşlarım; bizim yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz sizlerinde bize isteklerinizi paylaşmanız amacı ile bu toplantıyı yapıyoruz. Öncelikle daha önceki toplantıda sizlerle paylaştığımız çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış olup yeni projelerimizi de bu toplantıda sizlere müjdelemek istiyorum. Bu toplantımızda geçmiş yıllarımızın da değerlendirmesini de yaparak sizlerinde görüş ve önerileri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birde Belediyemiz tarafından ilçe merkezinde oluşturulacak Saygı Anıtı ve mahallelerimizde oluşturulacak Şehitliklerde, Bigadiç'li olup İstiklal Savaşında kaybettiğimiz şehitlerimizin bilgilerine ulaşmak için yakınlarının belediyemize müracaatları konusunda desteklerinizi önemle bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR