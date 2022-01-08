Bigadiç'te "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde İmam Hatip Ortaokulları arasında "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" gerçekleştirildi. Bigadiç Hisarköy Termal'de düzenlenen Bigadiç, il merkezi ve 17 ilçeden 25 okulun katıldığı yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ezan Okuma yarışmasında, birinci Balıkesir İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Hikmet Eren Önder, ikinci Susurluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Gözlerin, üçüncü Bigadiç Eti Maden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Nebi Akça olurken, Hafızlık yarışmasında birinci Gönen Günenli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Akman, ikinci Balıkesir Gazi İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Abdullah Gülgönül, üçüncü Edremit Turhan Dökmeoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mert Uslu oldu.

Yarışmada bir konuşma gerçekleştiren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' diye buyurur. Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Burada bizlere yaptığınız bir talim, bir tecvit, bir kıraat dersidir. Hepinizden Allah razı olsun. Jüriyi oluşturan, emek veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin" dedi.

Yarışmaya katılan okullara, öğrencilere ve dereceye giren öğrencilere Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından çeşitli ödüller, başarı ve katılım belgesi verildi.

Yarışmaya Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Aka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş ile katıldı.

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet