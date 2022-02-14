Bigadiç Belediyespor, son sıralardan kurtulamıyor
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta bugün Gönen Belediyespor'a ile 1-0 yenilen Bigadiç Belediyespor, son 7 haftaya 6 puanla 9. ve sondan ikinci sırada girdi.
KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Gönen Belediyespor yenilgisiyle galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bigadiç ekibi, kendi evinde oynadığı 6 müsabakada sahadan 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrıldı.
Bigadiç temsilcisi sırasıyla Yalovaspor (D), Altınova Belediye, Etispor (D), Ayvalıkgücü Belediye, Burhaniye Belediye (D), Bozcaadaspor, Yalova Kadıköy (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.
STAT: Şehir Stadı
HAKEMLER: Ege Tünak, Mert Şahin, Muhammed Dağ
Bigadiç Belediyespor: Asil Kaan, Ahmet Turan, İzzet Şenyürek (DK.90 Doğukan Can), Orhan Pamukçu, Çağatay Vatan, Samet Hasan (DK.86 Yunus Şencan) İsmail Zengin, Önder Karaboğa, Batıkan Kaya (DK83 Kadir Köse), Ahmet Güney
Teknik Direktör : Nihat Özdayı
Gönen Beledyespor : Tevfik Emir, Mert Güneş, Enes Çiçek, Emrah Duman, Enes Memiş (DK.88 Hamza Ayaz), Erdem Aygül (DK.88 Oğuzhan Bayram), Fatih Üsüküplü, Batuhan Dinçer (DK.65 Emre Demirtaş), Abdulkerim Telli, Arif Arslan
Teknik Direktör : Engin Yıldırım
Gol: Dk.78. Mert Özcanlar (Gönen Belediyespor)
Kırmızı Kartlar : Ahmet Güney ,Önder Karaboğa (Bigadiç Belediyespor),Azem Yavuz (Gönen Belediyespor )