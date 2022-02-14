Bigadiç Belediyespor, son sıralardan kurtulamıyor - Haberler
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Bigadiç Belediyespor, son sıralardan kurtulamıyor

Bültenler - Güncel
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Bigadiç Belediyespor, son sıralardan kurtulamıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta bugün Gönen Belediyespor'a ile 1-0 yenilen Bigadiç Belediyespor, son 7 haftaya 6 puanla 9. ve sondan ikinci sırada girdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Gönen Belediyespor yenilgisiyle galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bigadiç ekibi, kendi evinde oynadığı 6 müsabakada sahadan 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrıldı.

Bigadiç temsilcisi sırasıyla Yalovaspor (D), Altınova Belediye, Etispor (D), Ayvalıkgücü Belediye, Burhaniye Belediye (D), Bozcaadaspor, Yalova Kadıköy (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

STAT: Şehir Stadı

HAKEMLER: Ege Tünak, Mert Şahin, Muhammed Dağ

Bigadiç Belediyespor: Asil Kaan, Ahmet Turan, İzzet Şenyürek (DK.90 Doğukan Can), Orhan Pamukçu, Çağatay Vatan, Samet Hasan (DK.86 Yunus Şencan) İsmail Zengin, Önder Karaboğa, Batıkan Kaya (DK83 Kadir Köse), Ahmet Güney

Teknik Direktör : Nihat Özdayı

Gönen Beledyespor : Tevfik Emir, Mert Güneş, Enes Çiçek, Emrah Duman, Enes Memiş (DK.88 Hamza Ayaz), Erdem Aygül (DK.88 Oğuzhan Bayram), Fatih Üsüküplü, Batuhan Dinçer (DK.65 Emre Demirtaş), Abdulkerim Telli, Arif Arslan

Teknik Direktör : Engin Yıldırım

Gol: Dk.78. Mert Özcanlar (Gönen Belediyespor)

Kırmızı Kartlar : Ahmet Güney ,Önder Karaboğa (Bigadiç Belediyespor),Azem Yavuz (Gönen Belediyespor )

Bültenler - Güncel

Önder Karaboğa, Ahmet Güney, Yalovaspor, Kadıköy, Güncel, Haberler

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