Biga'da "Matematik Olimpiyatları"

Biga ilçesinde gerçekleştirilen "Matematik Olimpiyatları"nın finalinde, başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Sülün tesislerinde düzenlenen ödül töreninde, Özel Biga Çizgi Ortaokulu öğrencileri Gökalp Çankaya, Özlem Deniz Girgin, Ezgi Akıcı, Biga Ortaokulu öğrencileri Ece Işık, Ece Nur Şahin, Ceren Koyuncu, Feyzan Uygun, Nezir Berkay Şemey, Sebahat Sıla Varlık, Damla Emine Yavuz, Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi İpek Gergin, Balıklıçeşme Ortaokulu öğrencisi Kerem Murat, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencisi Ali Özdoğan plaketle ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, törende yaptığı konuşmada, olimpiyat finalinde yüzde beşlik dilime girmenin çok kolay olmadığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Bilen, "Umarım sizlerin başarısı sizden sonra gelen öğrencilere örnek teşkil eder. Her zaman yanınızdayız ve sizleri destekliyoruz." dedi.