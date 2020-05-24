Biga'da, ağaca çarpan motosikletli öldü ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Emin Altın (31), hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Emin Altın (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Sazoba köyü yakınlarında meydana geldi. Şirinköy'den Sazoba köyü istikametine giden Emin Altın yönetimindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Altın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Emin Altın, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emin Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altın'ın 3 aylık evli olduğu ve motosikletini yeni aldığı öğrenildi.?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA