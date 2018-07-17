Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a Doğum Günü Kutlaması

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Işık'ın 50'inci yaş günü olması nedeniyle doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 50 yaşına girmesi nedeniyle doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamaya Başkan Işık'ın eşi Ruhan Işık, kızı Büşra Işık, annesi Şaziye Ay, belediye meclis üyeleri, CHP Biga İlçe yönetimi, gençlik kolları, kadın kolları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı kutlamada Başkan Işık için hazırlanan pastada; "Nice yaşlarını birlikte geçirmemiz dileğiyle, doğum günün kutlu olsun Bizim İsmail' yazması dikkat çekti.

Kutlama sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Işık, "Güzel bir doğum günü sürprizi ve mutluluğu yaşatan eşime, kızıma, anneme, kardeşlerime, belediye meclis üyelerimize, CHP Biga ilçe yönetimimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve çalışma arkadaşlarıma bu büyük aile tablosu için çok teşekkür ediyorum. İlgi gösterip yanımızda olan kıymetli basın temsilcisi arkadaşlara da teşekkürler. Hep birlikte çıktığımız bu kutlu yolda Biga'mız için yapacağımız işler bitmedi. Geleceği aydınlık bir Biga için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE