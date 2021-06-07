BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek
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BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek

BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek
Hürriyet - Haberler | Güncel

Neo-klasik müzik hareketinin önemli isimlerinin eserlerinin yorumlanacağı çevrim içi konser, 13 Haziran'da 11.30'da borusansanat.tv'de gerçekleşecek.

Neo-klasik müzik hareketinin önemli isimlerinin eserlerinin yorumlanacağı çevrim içi konser, 13 Haziran'da 11.30'da borusansanat.tv'de gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek konserde, György Ligeti'nin "Regi magyar tarsas tancok" (Eski Macar Balo Dansları), Ottorino Respighi'nin "Gli Uccelli" ve Igor Stravinsky'nin "Pulcinella Süiti" adlı eserleri seslendirilecek.

Kaynak: Hürriyet

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