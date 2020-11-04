Biden'ı destekleyen Lady Gaga'nın babası Trump'ı desteklediğini açıkladı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Biden'ı destekleyen Lady Gaga'nın babası Trump'ı desteklediğini açıkladı

04.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:27
Biden'ı destekleyen Lady Gaga'nın babası Trump'ı desteklediğini açıkladı

ABD Başkanlık seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken, ünlüler de bu süreçte destekledikleri adayları açıklıyor.

ABD Başkanlık seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken, ünlüler de bu süreçte destekledikleri adayları açıklıyor. Bazı eyaletlerde hala oylar kullanılırken, ünlülerden seçmeni etkilemeyi amaçlayan açıklamalar yapılıyor. Dünyaca ünlü pop sanatçısı Lady Gaga daha önce Demokrat Aday Joe Biden'a desteğini açıklamıştı, bugün Lady Gaga'nın babası ise Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı.

Seçim yarışında sona yaklaşırken, ülkede, coğrafik olarak 3 farklı saat diliminde olan ABD'de bazı eyaletler hala oy kullanırken, eyaletlerin çoğu oy sayımına geçti. Oy kullanan seçmenleri etkilemeyi amaçlayan destek açıklamalarına Lady Gaga'nın babası Joe Germanotta (63) da katıldı. Kızı Lady Gaga'nın aksine Germanotta, Trump'ı desteklediğini belirtti.


Biden'ı destekleyen Lady Gaga'nın babası Trump'ı desteklediğini açıkladı
Biden'ı destekleyen Lady Gaga'nın babası Trump'ı desteklediğini açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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