Bibliyofil'de Borges'in "Düşsel Varlıklar" eseri değerlendirildi
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Bibliyofil'de Borges'in "Düşsel Varlıklar" eseri değerlendirildi

13.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:13
Bibliyofil'de Borges'in

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından, üniversitenin resmi YouTube kanalı için hazırlanan video içeriği "Bibliyofil"in yeni bölümüne, ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından, üniversitenin resmi YouTube kanalı için hazırlanan video içeriği "Bibliyofil"in yeni bölümüne, ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Sevinç Erbaşı konuk oldu.

Arjantinli Yazar Jorge Luis Borges'in "Düşsel Varlıklar" eserini değerlendiren Doç. Dr. Fatma Sevinç Erbaşı; bu kitabın tarih, mitoloji ve edebiyat araştırmacıları için önemli bir başvuru kaynağı olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Erbaşı, insanlık tarihi boyunca insan düş gücünün ürettiği fantastik varlıkları ele alan ve her birinin düşünce tarihi açısından ne anlama geldiğini değerlendiren kitabın, tarihi kaynakları ve belgeleri referans alarak bir inceleme yaptığını belirtti. Bugünden baktığımızda oldukça sıra dışı görünen bu bilgilerin özellikle Orta Çağ'da gerçek kabul edildiğini ve bunun bize insanlığın düşünce tarihi ve psikolojisi açısından önemli veriler sunduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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