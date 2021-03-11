'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı

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Eyüpsultan'da bir şahıs banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Şüphelinin bankaya geliş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi.

GİŞEDEKİ PARAYI ALIP KAÇTI

Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi alarak güvenlik kameralarını izledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.