'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı

11.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:27

Eyüpsultan'da bir şahıs banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Şüphelinin bankaya geliş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi.

GİŞEDEKİ PARAYI ALIP KAÇTI

Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi alarak güvenlik kameralarını izledi.

Biber gazlı banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp paraları aldı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı
Haber Yorumları (3)
BÜŞRA: Hiç anlamıyorum ya ne kadar saçma öteki intihar ediyor beri ki soygun yapıyor diğer yanda işsiziz diyorlar; yahu siz nerede yaşıyorsunuz ? Kendinizi kandırmayın artık; hiç malı olmayanın en az 4 traktörü 3 dairesi 2 de motorlu arabası var. Hiç çalışmayan emeklinin bile 150 bin lirası kenarda duruyordur, harcanmayı bekliyordur. Nasıl insanlar olduk biz ya bir türlü elimizdeki büyük zenginlikle yetinmeyi kabullenemedik. Sırf size inatsa inat ben de gidip direndiğiniz partiye oyucam oyumu.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
HE: Benim evim, traktörüm veya motorlu aracım neredeyse biri söyleyebilir mi bulamıyorum :) Ya da kim bulursa onun olsun, kenarda duran paramın içinden de 3-5 bin verin yeter :)
2 Yayından Kaldır
OLDU: Keşke senle aynı ülkede yaşamasaydım.
1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:07:43. #1.16#
title