Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasındaki düzlük alanda yılan gibi kıvrılan dev menderesler havadan görüntülendi.

Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasındaki düzlük alanda yılan gibi kıvrılan dev menderesler havadan görüntülendi. Mendereslerin bulunduğu bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasındaki dağlardan beslenen Yeşilöz Deresinin yılan gibi kıvrılarak ilerlemesi menderesler oluşturdu. Kavurucu sıcaklarda yeşilliğini koruyan vadi ve su kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları çıktıkları yaylalarda oluşan menderesleri çekmek için birbirleri ile yarıştı.

Kaynak: İHA