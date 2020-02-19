Beytüşşebap'ta kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar dolayısıyla kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı.
19.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:40
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar dolayısıyla kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı.
Beytüşşebap İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ekipleri, kırsaldaki yolların kardan temizlenmesi için aralıksız çalışma yürütüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç ve Ballı köyünün yolu kardan temizlendi.
Kaynak: AA