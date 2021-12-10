Beytüşşebap Kaymakamı: Nöbet değişimini canlandıran öğrencilerimizi Anıtkabir'e göndereceğiz

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini canlandırdıkları görüntülerle sosyal medyada beğeni toplayan çoban kuzenler Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'i makamında konuk etti. Uğuz, öğrencileri en kısa sürede Anıtkabir'e göndereceklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Ramazan ve Serhat Ölmez olduğu belirlenen ve amca çocukları olan kuzenler, Anıtkabir'e gitmek istediklerini dile getirdi.