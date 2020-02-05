Beytüşşebap'ın 3 köyünde, okullara 'çığ' tatili

05.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:27

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde okullar, bugün için tatil edildi.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde, bugün için okullar tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik; Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köylerinde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini söyledi.

Kaynak: DHA