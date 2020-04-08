Beyti Engin kimdir? Beyti Engin kaç yaşında, nereli? Beyti Engin hangi filmlerde oynadı?
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Beyti Engin, Kalp Krizi, Kanal D, Trt, Güncel

Beyti Engin kimdir? Beyti Engin kaç yaşında, nereli? Beyti Engin hangi filmlerde oynadı?

Oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi. Taburcu olan Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası Beyti Engin kimdir, Beyti Engin kaç yaşında, nereli ve Beyti Engin hangi filmlerde oynadı gibi soruların yanıtları merak edildi.

08.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:45
Beyti Engin kimdir? Beyti Engin kaç yaşında, nereli? Beyti Engin hangi filmlerde oynadı?

Instagram'dan üzerinden açıklama yapan Beyti Engin, "Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konunun gündem olmasıyla Beyti Engin kimdir, Beyti Engin kaç yaşında, nereli ve Beyti Engin hangi filmlerde oynadı gibi konular araştırıldı.

BEYTİ ENGİN KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Edirne'de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti ve Dialog isimli özel bir bir kurumdan bir yıl oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2014 yılının Haziran ayında başlayan Ulan İstanbul dizisinde Hayati karakterini canlandırmıştır.

Aynı zamanda, 2000 Yılından bu yana Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Adsız karakterini canlandırmaktadır.

BEYTİ ENGİN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

• No. 309 ( Fox tv ) 2016-

• Ulan İstanbul (Kanal D) 2014-2015

• Kurtlar Vadisi Pusu (ATV) 2014

• Kayıp (Kanal D) 2013

• Beni Böyle Sev (TRT 1) 2013

• Leyla ile Mecnun (TRT 1) 2012 (Konuk Oyuncu)

• Keşanlı Ali Destanı (Kanal D) 2011-2012

• Deli Saraylı (Show Tv) 2010

• Geniş Aile (Kanal D) 2010

• Kafkas 2009

• İpsiz Recep (TRT) 2008-2009

• Mahşer (ATV) 2007-2008

• Avrupa Yakası (ATV) 2007

• Baba Oluyorum (TRT) 2007

• Sonradan Görme (ATV) 2005

• Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TRT) 2005

• Damatlık şapka (TRT)

• Yarım Elma (Kanal D)

• Şubat (Trt1)

BEYTİ ENGİN SESLENDİRMELERİ

• Kled (League Of Legends) 2016

BEYTİ ENGİN FİLMLERİ

• Şeytan Tüyü

• Küçük Esnaf

• Robinson Crusoe & Cuma

• Güvercin Uçuverdi

• 8 Saniye

• Neden Tarkovski Olamıyorum

• Eyyvah Eyvah 3

• İş Arıyoruz

• Osmanlı Cumhuriyeti

• Gölgesizler

• İlk Öpücük - 2017

• Arif V 216

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