Beyşehir'e gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldıkları yuvalarına gelmeye başlayan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerine ev sahipliği yapan Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Leylekler Vadisi ile Adaköy'deki Leylekler Tepesi'ne Mart ayı ile birlikte leylekler gelmeye başladı.

Bölgede ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, sıcak ülkelerden ilçeye göç etmeye başladı.

Beyşehir'in ilk leylekleri Adaköy Leylekler Vadisi'nin yanı başındaki tarlalarda beslenme ihtiyacını karşılarken görüldü.

Leylekler Vadisi'ndeki yuvalarına geldiklerinde kar örtüsü sürprizi ile karşılaşan leylekler, eriyen kar sularının içerisinde gezerek yiyecek arayışına girdi.

Tarlalarda zaman zaman kar örtüsü üzerinde yürüyerek besin arayışını sürdüren iki leylek, ilginç görüntüler oluşturdu.

İlçeye gruplar halinde gelen leyleklerin, Mart ayının sonuna kadar Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki yuvalarını tamamen doldurması bekleniyor.