Beyşehir'de sokak köpeklerine evler yapıldı

06.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:26

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Gölü kenarındaki parklara ve muhtelif alanlara sokak köpekleri için özel olarak tasarlanan evler yerleştirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, hayvanseverlerden gelen köpek evi talebine kulak vererek çalışmaları kış öncesi başlattıklarını belirterek, taleplerine karşılık verdiklerini dile getirdi.

Hayvansever Tuğba Sağlamoğlu ise, kendilerine bu konuda destek veren Bayındır'a teşekkür ederek, "Bu hayvanlar kış şartlarında uzun süre aç kalırlarsa maalesef ölür. Ama karınları tok olursa, yeterli beslenebilmeleri sağlanabilirse çok büyük bir sıkıntı olmazlar. Sokak köpeklerimize kış döneminde sığınabilecekleri sıcak bir yuva kazandırırken, onların beslenmelerini de ihmal etmek istemiyoruz. Bu köpek evlerine yine belediyemizin de desteğiyle gönüllü arkadaşlarla beraber haftanın belli günlerinde beslemeler yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA