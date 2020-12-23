Beyşehir'de mahalle muhtarları istişare toplantısı

Beyşehir ilçesinde, mahalle muhtarları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde yapılan toplantıda Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Topalntıda, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sisteminin (MUHBİS) tanıtılması, adli tebligat sisteminin iyileştirilmesi ve AB eşleştirme projesinin tanıtımı, Kovid-19 salgınında muhtarların görev ve sorumlulukları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yusuf Özdemir, mahallelerde en doğru ve güvenilir kişi olarak vatandaşlar tarafından seçilen önderlerin muhtarlar olduğunu belirterek, "Muhtarlık, Türk milleti ve devletine özgü önemli bir kurum. Buna göre biz hangi işlem yaparsak yapalım, yanımızda önce mahalle muhtarı geliyor. Pandemi döneminde ve benzer şekilde görülmüştür. Mahalle muhtarıyla işbirliği yaptık. Çünkü mahalleli için en güvenilir kişi muhtarlarımızdır. Bu yüzden mahallelerin komutanları muhtarlar olarak adlandırabiliriz. Bu süreçte bizlerle koordineli bir şekilde mesai yapan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, muhtarlardan pandemi döneminde de övgüyle bahsettiklerini belirterek, "Sizler bu şehrin muhafızları ve değerlerisiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar