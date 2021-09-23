Beyşehir'de 'Bakkal amca fotoğraf yarışması' ödül töreni ve sergi açılışı - Haberler
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Beyşehir'de "Bakkal amca fotoğraf yarışması" ödül töreni ve sergi açılışı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de

Beyşehir ilçesine düzenlenen "Bakkal amca fotoğraf yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyşehir ilçesine düzenlenen "Bakkal amca fotoğraf yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tarihi Taşköprü üzerinde gerçekleştirilen törende konuşan Takavcı Tarım Propentl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Takavcı, bakkal, küçük esnaf ve zanaatkarların yaşatılması, desteklenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden düzenledikleri fotoğraf yarışmasına, Türkiye'nin her köşesinden beklenenin de üzerinde yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada, Ufuk Turpcan'ın fotoğrafı birinci, Mustafa Varol'un çalışması ikinci, Beyhan Can'ın eseri üçüncü, Mürsel Çetin'in fotoğrafı dördüncü, Cihan Savran'ın çalışması ise beşincilik ödülüne layık görüldü.14 eser ise sergileme kazandı.

Beyşehir'de Bakkal amca fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı

Beyşehir'de Bakkal amca fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı

Beyşehir'de Bakkal amca fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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