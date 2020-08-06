Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
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Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybederken, 5 bin kişi de yaralanmıştı. Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu iddia edilen patlamaya ilişkin çok sayıda komplo teorisi ileri sürülüyor.

06.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:07

Beyrut Limanı'nda 135 kişiye mezar olan, binlerce kişinin de yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin birçok komplo teorisi ileri sürülüyor. Rus iş insanı İgor Greçuskin tarafından 7 yıl önce Beyrut'ta getirilen fakat Greçuşkin'in iflas etmesi sonrasında içindeki 2750 ton amonyum nitrat ile limanda sahipsiz bırakılan geminin bilinçli bir şekilde burada bırakıldığı öne sürülüyor. Bu teoriye göre, patlayıcı bulunan gemi, planlı bürokratik gerekçeler sunularak Hizbullah tarafından kullanılması adına burada bırakıldı. Ruslara ait Rosbalt haber ajansı, patlamanın İsrail'in Beyrut Limanı depolarında bulunan Hizbullah silahlarını imha etmek adına gerçekleştirdiği bir operasyon olabileceğini yazmıştı.

"İSRAİL'E KARŞI KULLANILAN ÇOK SAYIDA UZUN MENZİLLİ FÜZE VARDI"

Rusların muhalif gazetelerinden "Novaya gazeta" gazetesi, "Hizbullah'a bağlı adı açıklanmayan bir kaynağa göre, Beyrut Limanı'ndaki 12. deponun içinde, Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullandığı çok sayıda uzun menzilli füze vardı. Bunlar İran'dan, gizlice buraya nakledilmişti. Ancak insan hatası yüzünden çıkan yangın neticesinde, yakınında bulunan tüm patlayıcı maddeler infilak etti" iddiasında bulundu.

PATLAMANIN ZAMANINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Patlamanın şimdi meydana gelmesini "manidar" olarak nitelendiren Rus gazetesi Hizbullah'ın Lübnan'da işlediği suçları araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu'nu işaret etti. Gazete, 7 Ağustos'ta eski Lübnan Başbakanı Refik el Hariri'nin, 2005 yılında suikast sonucu öldürülmesine ilişkin araştırmanın sonuçlarının yayınlanacağını hatırlattı ve suikastten Hizbullah ve Suriye'nin sorumlu tutulduğunu aktardı.

HAVA FİŞEKLER Mİ TETİKLEDİ?

Dünyayı sarsan patlamaya ilişkin en önemli açıklamalardan birisi ise Lübnan Güvenlik Servisi Başkanı Abbas İbrahim'e ait. İbrahim, patlamanın ardından gündeme gelen "İlk olarak depoda bulunan havai fişekler ateş aldı" iddiasını reddederek, patlamayı tetikleyenin havai fişekler değil, orada bulunan başka bir madde olduğunu savunuyor.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğu, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor

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Haber Yorumları (1)
GECMİS OLSUNDA....: kardesim madem gemideymis ve boyle tehlikeli atin denizin ortasina dursun niye limanda bekletiyor sunuz sadece Lübnan icin degil Turkiyem de de olsa aynisi olurdu aci gercek biz Müslüman larda zerre kadar insana deger yok önlem yok koruma yok hic bi sey yok
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