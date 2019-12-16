Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret

16.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:40

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Serkan Sağlam, ziyaretlerde şehit ailelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönderilen hediyeleri takdim etti.

Serkan Sağlam, ziyarette şehit yakınlarının durumlarıyla ilgili de bilgi alırken, her zaman ailelerin yanında olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA